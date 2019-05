Per i ventʼanni di “50 Special” Cremonini annuncia il mega tour del 2020

Era il 27 maggio 1999 quando i Lunapop lanciarono “50 Special”. Fu un vero trionfo e il singolo restò in vetta alle classifiche per settimane. A 20 anni di distanza quel ritornello/tormentone: “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi…” è ancora nella nostalgica memoria di molti. E lui, Cesare Cremonini, che con la sua voce lo ha reso magico, si prepara ad un mega tour per festeggiare.

Col suo ciuffo tinto di rosso e una voce accattivante Cremonini e la sua band conquistarono letteralmente il pubblico con quel brano fresco e ballabile, un vero tormentone per l’estate, dedicato ad un oggetto cult, la Vespa. Nel 2002 il gruppo si sciolse e Cremonini continuò la sua carriera da solista diventando uno degli artisti più apprezzati di sempre. Ora proprio lui si prepara a festeggiare i 20 con un tour negli stadi che partirà il 21 giugno 2020 da Lignano per sette date e che si concluderà con un evento speciale il 18 luglio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il cantautore bolognese ha annunciato le città del tour 2020 che lo vedrà protagonista in tutta Italia. Per il momento sono state rese note sette tappe, ma non è escluso che possano aggiungersene altre. Si va da Lignano a Bari, passando per Milano, Torino, Padova, Roma e Firenze. Per dare l’annuncio, Cremonini ha postato un video sulla sua pagina Facebook.