Barbascura X, l’uomo imbucato al convegno dei terrapiattisti

A quanti di voi capita di andare sui social e provare una sensazione di avvilimento nel guardare quello che ormai è solo una caciotta ripiena di stupidaggini? Veniamo tempestati ogni giorno dagli input più svariati ed è qui che dò il via al mio metaforico cammino di Santiago alla ricerca di qualcosa di buono. Quindi, oggi, dopo essermi lavata le mani, sono pronta a parlarvi di quello che per me c’è di positivo.

Barbascura X, il cui vero nome preferisce non rivelare, è uno youtuber diventato famoso grazie ai “Riassuntazzi brutti brutti” (commenti su serie tv e film solitamente noti al grande pubblico, realizzati con toni ironici e con l’ampio utilizzo di battute e gag), e con “Scienza brutta”, video di divulgazione scientifica in cui spiega, sempre con fare goliardico e scherzoso, varie caratteristiche meno conosciute del regno animale. Barbascura però non è solo questo, infatti è anche un chimico, divulgatore scientifico, musicista e cantautore italiano originario di Taranto, che trova il suo compimento su Facebook, Instagram e Youtube: tecnica e creatività si fondono insieme in un mix di ironia letale, riscuotendo un grande successo.

Barbascura X si racconta:

Quanti anni hai? 32

3 aggettivi per definirti? Procrastinatore, caotico e perso

Cosa ti rende felice? I taralli e la pizza

Cosa guardi in un\a donna\uomo? Mi colpiscono gli occhi (sembrerà banale, lo so), l’intelligenza e la voce (in una donna). Anche se non propriamente bella, se ha queste caratteristiche riesce ad intrigarmi

E adesso? Sono sempre innamorato

Il tuo peggio difetto? Caotico

Film preferito? La leggenda del pianista sull’oceano

Adesso parliamo un po’ del tuo lavoro: