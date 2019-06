SALVINI ANDIAMO AVANTI, NON CAPISCO PREOCCUPAZIONE CONTE

MILANO (ITALPRESS) – “Io mantengo la parola, non capisco le preoccupazione del presidente del Consiglio o altri, io non ambisco ad altro che fare il ministro dell’Interno, ho firmato un patto, ho dato la mia parola, se tutti mantengono la parola si va avanti”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Milano.

Dal leader leghista parole concilianti sull’Europea: “Sono al Governo per aiutare gli italiani, se qualcuno pensa di stare al Governo per tirarla in lungo o crescere dello zero virgola non è quello di cui gli italiani hanno bisogno. Poi l’ultima delle nostre intenzioni è andare allo scontro con Bruxelles. Credo che anche all’Europa convenga un’Italia che corre”.

(ITALPRESS).