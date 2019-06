L’ex Br Renato Curcio sarà alla Spezia da sociologo

Renato Curcio, ex brigatista oggi 78enne , saggista e sociologo, presenterà i suoi scritti “La società artificiale” e “L’algoritmo sovrano”. Il 14 giugno alle 18 alla libreria “Liberi tutti” a La Spezia.

Una iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione Rcr libera per disquisire sulla società attuale, miti e derive dell’impero virtuale, metamorfosi identitarie e rischi totalitari nella società artificiale.

Secondo gli organizzatori dell’incontro, la società contemporanea impone una riflessione: l’inquietante intuizione di Orwell sembra essersi realizzata o sta per realizzarsi ? La società attuale è diventata società dello scarto e delle divisioni; e che ruolo gioca il benessere dell’era digitale quando l’innovazione tecnologica da bene esclusivo di pochi può treasformarsi in generatrice di nuove schiavitù?”.

L’incontro sarà animato dalla partecipazione del poeta Francesco Maria Terzago, e di Luciana Consiglio, Riccardo D’Ambra e Francesco Tassara dell’associazione “Rcr libera” impegnata nelle arti visive, musicali, teatrali e letterarie.

Svolge anche attività di volontariato in carcere e presentazione di libri. Ha all’attivo uno spettacolo teatrale basato sulle poesie di un detenuto, ha condotto un laboratorio teatrale/cinematografico in un istituto di pena da cui è stato realizzato un film. Infine ha prodotto un album musicale con brani originali contenenti testi scritti in carcere.

La notizia assume maggior rilievo perché a distanza di pochi giorni dalla esclusione dal Salone di Torino del libro di Chiara Giannini su Salvini e trasmette il messaggio di un via libera alla cultura a fasi alterne. Al contrario dei semafori, il rosso passa ed il verde stoppa.

Sarebbe augurabile che il prossimo 14 giugno a La Spezia, durante la conferenza dell’ex brigatista oggi neo sociologo, saggista e scrittore le campane di tutte le chiese della città commemorassero anche le decine di vittime delle brigate rosse.