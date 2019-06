Netflix fa marcia indietro: Neon Genesis Evangelion da rifare, dubbi per lo Studio Ghibli

Netflix Italia si scusa con i fan per il nuovo adattamento di uno dei classici degli anime, curato da Gualtiero Cannarsi: “Ci avete fatto capire il vero significato di ‘STATO DI FURIA’. Quel poco che possiamo fare è dirvi che ci dispiace e che il doppiaggio ed i sottotitoli della versione italiana di Neon Genesis Evangelion saranno presto sistemati (e, nel mentre, abbiamo rimosso il doppiaggio)”.

Una volta rimosso il lavoraccio, ora la piattaforma streaming deve pensare a correggere il tiro: non è chiaro, però, quando si potrà vedere l’edizione rifatta né chi verrà coinvolto in un’opera tanto delicata quanto onerosa: i fan non perdonano mai.

Ma non è tutto, anche i film di Studio Ghibli necessitano di un nuovo doppiaggio: il caso Neon Genesis Evangelion ha spinto i fan ad avanzare un’ulteriore richiesta (informale) di riadattamento. Gli utenti hanno ora invaso il profilo Facebook della Lucky Red chiedendo nei commenti al film La mia vita con John F. Donovan di fare la stessa cosa con le opere dello Studio Ghibli.

Cannarsi ha adattato per la Lucky Red tutte le versioni italiane dei film di Hayao Miyazaki, utilizzando lo stesso tipo di lavoro fatto per la storica serie anime giapponese. Le proteste sono sempre state numerose, ma fino ad ora non avevano avuto nessun effetto. Dopo che Netflix ha deciso di fare un passo indietro, queste vecchie polemiche si sono ravvivate nella speranza che possano avere finalmente dei risultati.

I commenti dei fan non sono morbidi ad esempio: