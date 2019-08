Serie A, i risultati della 1a giornata: apre la Juve a Parma

L’attesa è finita. La Serie A torna in campo per la prima giornata del campionato 2019/2020. Ad aprire il programma è la Juventus otto volte campione d’Italia, che farà visita al Parma, chiamato a riconfermarsi dopo una salvezza ottenuta con grande fatica. In campo Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa e Higuain nel tridente. In serata tocca al Napoli, cui tocca subito una trasferta insidiosa a Firenze.

Domani sarà il turno di Milan e Roma, che devono dimostrare di poter tornare in alto a lottare per un posto in Champions League a discapito dell’Atalanta. Lunedì, invece, l’attesissimo debutto dell’Inter di Conte, che dopo una grande campagna acquisti punta a lottare per lo Scudetto.

I risultati della 1a giornata di Serie A:

Parma-Juventus 0 – 0

Fiorentina-Napoli

Udinese-Milan

Cagliari-Brescia

Roma-Genoa

SPAL-Atalanta

Sampdoria-Lazio

Torino-Sassuolo

Verona-Bologna

Inter-Lecce