Conte-bis, da Mattarella oggi l’incarico per formare il governo M5S-Pd

Parte il tentativo per il Conte-bis. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il premier uscente per oggi alle 9.30 al Quirinale. Gli affiderà l’incarico di formare un governo in base all’intesa politica certificata nelle consultazioni da Cinque Stelle e Dem. I nodi ora riguardano, più che il programma, i ruoli e il consenso interno, a cominciare dall’incarico di Di Maio e dal voto sulla piattaforma Rousseau.

Governo, oggi l’incarico per il Conte-bis

‘Serve il coraggio di tentare per chiudere la stagione dell’odio’, dice Zingaretti. Il capo M5S rivendica di aver già rinunciato al ruolo di premier indicando Conte un anno fa e declinando oggi un nuova offerta della Lega. Salvini: “Il mio errore? Non mi aspettavo il gesto dei renziani”.