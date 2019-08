Serie A, i risultati della 2a giornata: Milan in vantaggio con Calhanoglu

Dopo il debutto di una settimana fa, c’è tempo per la seconda giornata di Serie A, prima di dare spazio alle nazionali per la classica pausa di settembre. Apre la vittoria del Bologna di Mihajlovic, dimesso dall’ospedale dopo il primo ciclo di cure, nel derby con la SPAL. A segno Soriano. Tocca adesso al Milan, con Giampaolo che lancia André Silva al posto del deludente Piatek.

L’attesa, però, è tutta per Juventus-Napoli, anche se non ci sarà il nuovo tecnico juventino Maurizio Sarri, ancora fermato dalla polmonite. Domani, invece, sarà il turno del derby della Capitale, con una Lazio in netta ascesa e una Roma che, dal canto suo, deve ancora trovare certezze sotto la gestione Fonseca.

Serie A, i risultati della 2a giornata

Bologna-SPAL 1 – 0 FINALE Marcatori: 45′ s.t. Soriano (B).

Milan-Brescia 1 – 0 Marcatori: 12′ p.t. Calhanoglu (M).

Juventus-Napoli (sabato 20:45)

Lazio-Roma (domenica 18:00)

Atalanta-Torino

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Lecce-Verona

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma