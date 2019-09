Dopo la tre giorni dedicata alle coppe, torna subito in campo la Serie A, per il quarto turno di campionato. In vista dell’infrasettimanale ecco l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, ad aprire il programma del weekend. Il piatto forte, però, è il derby della Madonnina, anticipo del sabato sera, tra l’Inter capolista e il Milan, in cerca di rilancio.

La Juventus, dopo il pari di Madrid, vuole subito ripartire dalla sfida interna col Verona, dove Sarri varerà il primo turnover stagionale. Il Napoli, invece, fa visita al Lecce, con i giallorossi entusiasti dopo il colpo esterno messo a segno contro il Torino lunedì.

I risultati della 4a giornata di Serie A

Cagliari-Genoa 2 – 1

Udinese-Brescia

Juventus-Hellas Verona

Milan-Inter

Sassuolo-SPAL

Lecce-Napoli

Bologna-Roma

Sampdoria-Torino

Atalanta-Fiorentina

Lazio-Parma