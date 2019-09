SOMALIA, ESPLOSIONE AL PASSAGGIO DI UN CONVOGLIO ITALIANO

Nella foto un veicolo Lince – fonte: www.esercito.difesa.it

MOGADISCIO (SOMALIA) (ITALPRESS) – Un’esplosione ha coinvolto stamani un convoglio militare italiano in Somalia. Secondo quanto rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, sono stati danneggiati in particolare due veicoli Lince che facevano parte di un convoglio di tre mezzi italiani, al rientro da un’attivita’ di addestramento delle forze di sicurezza somale.

“Al momento non si registrano conseguenze per il personale italiano”, sottolinea lo Stato Maggiore della Difesa, spiegando che le cause dell’esplosione sono in corso di accertamento.

I militari italiani operano nell’ambito della missione europea in Somalia (EUTM) che mira al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo (TFG), attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l’addestramento militare. La missione militare dell’UE opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri attori della comunita’ internazionale presenti nell’area d’operazione come le Nazioni Unite, l’African Union Mission in Somalia (AMISOM) e gli Stati Uniti d’America.

30-Set-19