Dopo un lunghissimo weekend di campionato, è già il momento di tornare in campo sul suolo europeo. La Champions League, infatti, domina la scena con la seconda giornata. Ad aprire il programma sarà l’Atalanta, che dopo la sconfitta patita a Zagabria cerca riscatto contro lo Shakhtar in una sfida già da dentro o fuori. In serata, invece, toccherà alla Juventus, che allo Stadium riceve il Bayer Leverkusen del baby fenomeno Kai Havertz. Un match da non fallire, considerando il pareggio importante ottenuto a Madrid due settimane fa.

Il mercoledì di Champions, poi, offrirà il vero piatto forte della due giorni. L’Inter di Conte, protagonista dell’avvio di stagione, entra nella tana del Barcellona. Un match di altissimo livello, per testare le ambizioni europee dei nerazzurri, scottati all’esordio dal pari con lo Slavia. Il Napoli, dopo il successo col Liverpool alla prima giornata, affronta una trasferta sulla carta più morbida sul campo del Genk.

I risultati della 2a giornata di Champions League

GIRONE A (martedì)

Real Madrid-Brugge 0 – 0

Galatasaray-Paris Saint-Germain

GIRONE B

Stella Rossa-Olympiacos

Tottenham-Bayern Monaco

GIRONE C

Atalanta-Shakhtar Donetsk 0 – 0

Manchester City-Dinamo Zagabria

GIRONE D

Juventus-Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid

GIRONE E (mercoledì)

Genk-Napoli (18:55)

Liverpool-Red Bull Salisburgo

GIRONE F

Slavia Praga-Borussia Dortmund (18:55)

Barcellona-Inter

GIRONE G

RB Lipsia-Olympique Lione

Zenit-Benfica

GIRONE H

Lille-Chelsea

Valencia-Ajax