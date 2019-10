Serie A, i risultati della 7a giornata: SPAL avanti con Petagna

Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, la Serie A torna in campo per la settima giornata. Turno di campionato che ha visto l’anticipo del venerdì tra Brescia e Sassuolo rinviato a dicembre, a causa della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi. Ad aprire il programma, dunque, la sfida del Mazza, dove la SPAL riceve il Parma in un derby emiliano. Grande attesa in serata per il Genoa-Milan, con Andreazzoli e Giampaolo entrambi a rischio esonero.

Il big match di giornata, però, è il posticipo domenicale. A San Siro, infatti, si sfidano le prime della classe. Antonio Conte, alla guida dell’Inter, affronta per la prima volta dal suo addio la Juventus, in un match che promette spettacolo ed emozioni. Trasferta torinese per il Napoli, mentre la Roma aspetta il Cagliari all’Olimpico.

I risultati della 7a giornata di Serie A

SPAL-Parma 1 – 0

Verona-Sampdoria

Genoa-Milan

Fiorentina-Udinese

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Roma-Cagliari

Torino-Napoli

Inter-Juventus

Brescia-Sassuolo rinviata al 18/12