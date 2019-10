Serie A, i risultati dell’8a giornata: apre Lazio-Atalanta

Dopo una lunga, lunghissima pausa per le nazionali, caratterizzata dai soliti infortuni, la Serie A torna in campo per l’ottava giornata di campionato, con vista sugli impegni europei. Ad aprire il programma la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Atalanta. Una gara molto sentita, dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno vinta dai biancocelesti. Nel pomeriggio, poi, sarà il turno del Napoli, mentre in serata la Juve riceve il Bologna di Mihajlovic.

Domani, invece, l’Inter fa visita al Sassuolo nel lunch match. Una partita che, negli ultimi anni, ha alternato goleade nerazzurre e vittorie a sorpresa degli emiliani. La Roma, ancora in cerca di continuità, fa visita alla Sampdoria, con la grande incognita legata al maltempo che potrebbe abbattersi su Genova. Chiude il programma domenicale il Milan, con il debutto di Pioli, in panchina: a San Siro arriva il Lecce. Lunedì, invece, il posticipo tra Brescia e Fiorentina.

I risultati dell’8a giornata

Lazio-Atalanta 0 – 0

Napoli-Verona

Juventus-Bologna

Sassuolo-Inter

Cagliari-SPAL

Sampdoria-Roma

Udinese-Torino

Parma-Genoa

Milan-Lecce

Brescia-Fiorentina