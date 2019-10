Serie A, i risultati della 9a giornata: apre Verona-Sassuolo

Neanche il tempo di archiviare la tre giorni europea, che è già il momento di tornare in campo tra le mura domestiche. La Serie A va in scena per la nona giornata di campionato, aperta dall’anticipo del venerdì tra Verona e Sassuolo al Bentegodi. Domani sarà il turno della Juventus, che senza Cristiano Ronaldo fa visita al Lecce di Liverani. Subito in campo anche l’Inter, che riceve il Parma, e il nuovo Genoa di Thiago Motta.

Domenica, invece, riflettori puntati sull’Olimpico, dove andrà in scena la sfida tra la Roma e il Milan. Due squadre che, per motivi diversi, non hanno fino a questo momento reso come si pensava. Partita tutta da seguire anche al Franchi: la Fiorentina aspetta la Lazio.

I risultati della 9a giornata di Serie A

Verona-Sassuolo 0 – 0

Lecce-Juventus

Inter-Parma

Genoa-Brescia

Bologna-Sampdoria

Atalanta-Udinese

SPAL-Napoli

Torino-Cagliari

Roma-Milan

Lazio-Fiorentina