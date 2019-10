le elezioni regionali in Umbria. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo. Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) gli elettori Sono aperti dalle 7 e chiuderanno alle 23 i seggi per. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo. Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) glichiamati alle urne. Viene eletto presidente chi ha la maggioranza relativa: non c’è ballottaggio. L’affluenza alle 12 si è attestata al 19,55%, in rialzo rispetto al 15,39% della stessa ora per le elezioni precedenti. Questo il dato sul totale delle 92 sezioni riferito dal Viminale.

La lista o la coalizione di liste che sostiene il presidente eletto ottiene 12 seggi su venti, ripartiti tra le liste che superano la soglia di sbarramento del 2,5% dei voti validi. Degli altri otto seggi uno va al candidato presidente “miglior perdente”, gli altri sette alle liste che sostengono candidati che hanno perso. Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne).

Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero degli elettori è calato: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni. I seggi elettorali sono 1005, dei quali 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, di cui 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.