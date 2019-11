Proseguono, avendo sempre ben presente l’importanza di un intervento che dal semplice ascolto passi ai fatti, gli incontri e le iniziative che “Amorù. Rete territoriale antiviolenza” ha messo in cantiere per raccontare di un percorso di sinergie nell’ambito del progetto, promosso dall’Organizzazione Umanitaria “LIFE and LIFE” con il sostegno di Fondazione con il SUD. Una serie di eventi, promossi in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne”.

Giornata contro la violenza sulle donne: la Rete Amorù anche al Pagliarelli di Palermo

Alle 10 di lunedì 25, ci si ritroverà nel Teatro della Casa Circondariale “Antonio Lo Russo Pagliarelli” per il seminario – promosso dall’associazione “Un nuovo Giorno” e dal Centro di Accoglienza Padre Nostro – dal titolo “Spunti di Cambia-Menti”, rivolto proprio alla popolazione detenuta.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla terza edizione, sarà condotta dalla psicologa dell’ Asp, Claudia Bongiorno, e si svolgerà con la messa in scena di alcuni monologhi recitati dall’attrice Arianna Scuteri e di alcuni canti interpretati da Eliana Campanella, accompagnata musicalmente da Franco La Iuppa, che suggeriranno spunti di riflessione per il dibattito con la popolazione detenuta e i professionisti, psicologi ed educatori.

Interverranno il giornalista, Ismaele La Vardera, la vice presidente della LIFE and LIFE e responsabile della Rete Antiviolenza Amorù, Valentina Cicirello, la responsabile della struttura per donne e bambini vittime di abusi e maltrattamenti “Casa Al Bayt”, Maria Grazia Amato, e le psicoterapeute del Centro di Accoglienza Padre Nostro, Valeria Mandalà, Roberta Taverna e Silvia Conti. Concluderà la giornata Pamela Villoresi, direttore del Teatro Biondo di Palermo.