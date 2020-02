Blitz antidroga nel napoletano, 24 arresti

Sgominata dai carabinieri di Marano di Napoli un’organizzazione dedita allo(21 in carcere, 3 ai domiciliari) a conclusione dell’operazione “Piazza Pulita” coordinata dalla Dda di Napoli.

Gli inquirenti hanno raccolto a carico degli arrestati “gravi indizi di colpevolezza” in ordine alla loro partecipazione, a vario titolo, a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana), spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso, con l’aggravante di avere agito al fine di agevolare l’attività del clan camorristico Orlando, egemone sul territorio di Marano di Napoli, Quarto Flegreo e zone limitrofe.Per l’accusa quattro degli indagati – con il ruolo di referenti per conto del clan delle attività illecite tra le quali traffico di stupefacenti ed estorsioni – si occupavano anche della distribuzione delle ‘mesate’ agli affiliati, anche a quelli detenuti, della gestione delle piazze di spaccio, del controllo del territorio e della risoluzione di contrasti interni ed esterni al sodalizio. Sequestrati inoltre oltre 40 chili di droga.