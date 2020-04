Coronavirus, Palazzo d’Orleans s’illumina di Tricolore

Da ieri Palazzo Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, è illuminata con il Tricolore. Ogni sera, per due settimane, sulla facciata dello storico edificio di piazza Indipendenza a Palermo splenderanno i colori italiani. Una decisione voluta dal governatore Nello Musumeci per sottolineare, dal capoluogo dell’Isola, uno spirito coeso e unitario dell’intera Nazione nella lotta al Coronavirus. L’iniziativa , si legge in una note dalla Presidenza della Regione, è resa possibile in forma gratuita, da Vincenzo Montanelli, responsabile della rete di operatori inerenti al Settore organizzativo Pro.

Anche Villa Whitaker sede operativa della Prefettura, verrà illuminata, ogni sera, con i colori del Tricolore fino al 12 Aprile 2020, dalle ore 20.00 alle ore 4.00.

L’obiettivo vuole essere quello di testimoniare, dal capoluogo siciliano, sostegno e vicinanza alle numerosissime vittime in Italia, ai familiari, alle migliaia di persone che stanno lottando la loro personale battaglia contro il virus; alle diverse figure professionali che, ognuno nel proprio settore, vivono la trincea della quotidianità e, non ultimo, allo Stato Italiano come segno di riconoscenza e come atto di incoraggiamento a proseguire questo impervio cammino.

L’allestimento per l’accensione del Tricolore sul prospetto principale di Palazzo d’Orlèans e Villa Whitaker, consta di 18 fari architetturali led, 130 metri di cavi di alimentazione, 130 metri di cavo di segnale, 2 centraline DMX , 2 orologi a tempo e 10 transenne con l’impiego di 4 unità.