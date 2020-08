Come il lockdown ha cambiato le sorti delle reti telefoniche: in aumento il traffico

La pandemia ha fatto diversi danni ma non alle reti telefoniche, che registrano incrementi notevoli. Ad esempio Vodafone, nel secondo trimestre del 2020, ha accresciuto di oltre il 4% i ricavi della rete fissa. La richiesta di connettività è aumentata. Crescono sempre di più anche i clienti che hanno scelto la fibra ottica della casa dei cellulari: nel periodo marzo-maggio 2020 sono state attivate ben 139.000 nuove linee. Nel frattempo record per il traffico dati su rete fissa.

Coronavirus e linea fissa: l’impatto dell’emergenza sulla domanda

Boom dei clienti Vodafone che hanno superato ogni record previsto: hanno superato i 3 milioni. Dati super rilevanti che consentono di monitorare tutto il traffico di 139.000 unità nuove.

Nei primi mesi dell’anno a crescere esponenzialmente è stata la domanda di connettività. Dato che non sorprende affatto, infatti, l’uso dei dati su rete fissa è cresciuto di oltre il 40% rispetto al trimestre precedente.

Anche l’edizione speciale dell’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM ha registrato un forte aumento della domanda durante i mesi di lockdown. Nel periodo più intenso, dove non c’era altro che poter chiacchierare al telefono, tra marzo e maggio, si registra un aumento della, ormai quasi in disuso, rete fissa.

Unica compagnia durante il lockdown è stato lo streaming, di qualsiasi piattaforma e il lavoro in smart working, infatti l’aumento ha riguardato sia il traffico in download sia quello in upload, con una predominanza del primo.

La rete Vodafone è stata un punto di riferimento affidabile, per clienti e non, durante tutto questo nefasto periodo, e continua a esserlo in questa fase di lento ritorno alla normalità.