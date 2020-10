Perché la Sicilia dovrebbe puntare sulla banda larga

Continua la corsa della Regione Sicilia alla diffusione della banda larga su tutto il territorio. La regione è infatti la prima Regione italiana ad avere avviato i lavori del grande progetto nazionale per la realizzazione della banda ultra-larga, un intervento che nell’isola vale oltre 190 milioni di euro, di cui più di centosessanta finanziati con le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020.

L’obiettivo è molto semplice: portare la fibra ottica in tutto il territorio e contribuire al raggiungimento dei target previsti dall’Agenda digitale europea e dalla “Strategia italiana per la Banda ultra-larga (Bul)”. I lavori sono in corso. La società Open Fiber sta realizzando le infrastrutture di rete nelle zone dell’Isola in cui la “Bul” è o era assente, le cosiddette “aree bianche”. Alla fine tutti i 390 comuni siciliani avranno una connessione internet ad alta velocità.

Con questo progetto la prima centrale di fibra ottica è stata attivata a San Giovanni la Punta, piccolo centro a dieci chilometri da Catania. Oggi sono 178 i cantieri aperti e settantasette quelli già chiusi. La conclusione dei lavori è prevista nel 2022. È un progetto che ha come obiettivo quello di cablare in fibra ottica tutte le aree bianche cioè quelle zone dove gli altri operatori di telecomunicazioni finora non hanno investito. I vantaggi della banda ultra-larga sono i servizi che daremo disponibili quando saranno completati i lavori: la telemedicina, il telelavoro, Industry 4.0, l’educazione a distanza. E ovviamente internet: tutti i cittadini potranno avere un accesso al web rapido e costante, stabile, senza interruzioni. Questi sono i servizi che ci aspettano nell’immediato futuro.

I numeri di questo grande progetto

Il costo totale del progetto regionale ammonta a 107.915.700 euro, di cui 73.275.000 euro provenienti da un finanziamento concesso nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Sicilia per le annualità 2014/2020. L’intervento ha riguardato 142 comuni, ricadenti nelle cosiddette “aree bianche”, zone in cui la connessione era assente e gli operatori di telecomunicazioni non erano interessati a investire.

L’opera ha portato una velocità di navigazione fino a 30 Megabit al secondo in 1 milione e 250 mila unità immobiliari, per un totale di circa 2 milioni e 300 mila cittadini, mentre più di 1160 edifici pubblici (tra cui scuole e ospedali) usufruiranno di un servizio di accesso al web fino a 100 Megabit al secondo. La rete, di cui è proprietaria Telecom Italia, è a disposizione di tutti gli operatori che ne faranno richiesta a specifiche condizioni di mercato.

Il progetto nazionale è stato attivato dal Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico, che attraverso la società in house Infratel Italia, ha emanato un bando di gara per la costruzione di una rete in fibra ottica di proprietà pubblica in quelle che vengono anche definite “aree a fallimento di mercato”, all’interno delle quali sono comprese unità immobiliari, produttive e sedi della Pubblica Amministrazione.

Perché puntare sulla banda larga

I motivi sono tanti. Anche il campo della sanità può essere reso più accessibile introducendo servizi di tecnologie di comunicazione all’avanguardia, sempre cercando di venire incontro alle disponibilità economiche di tutti. Anche solo attraverso il cellulare è possibile venire a conoscenza di pratiche mediche effettuate in tutto il mondo o di nuovi farmaci presenti sul mercato. Ma più importante è che le Ict permettono di diffondere a tutti le buone pratiche di norme sanitarie (come lavarsi spesso le mani o utilizzare guanti e mascherine) che possono essere utilizzate per scongiurare il contagio di infezioni che, ancora in gran parte del mondo, producono decessi.

L’educazione è l’investimento di lungo termine più importante per lo sviluppo economico. Investire in una educazione di qualità, dall’infanzia all’età adulta, è essenziale per avere, nel futuro, delle società prospere e non discriminatorie. Le tecnologie di comunicazione permettono di ricevere una formazione di alto livello senza che le persone siano costrette a spostarsi. Rendono, inoltre, più facile reperire e scambiare i materiali di studio.

L'innovazione delle Ict sta anche nel fatto che espandono le possibilità di educazione anche nelle zone rurali senza il dispendio di grandi risorse. E ancora, permettono di livellare le disparità di genere rendendo possibile la scolarizzazione delle donne che, nella maggior parte dei paesi poveri, ne vengono escluse oppure sono costrette ad abbandonare gli studi per dedicarsi ai lavori domestici.