Lezioni online: perché i prezzi più bassi non sono sempre i più convenienti

Le lezioni online possono avere un costo diverso e non sempre i prezzi bassi si rivelano convenienti. È normale che soprattutto i genitori cerchino soluzioni economicamente più vantaggiose, ma si deve considerare anche l’aspetto qualitativo. Ci dovrà essere un ottimo equilibrio tra le tariffe e l’esperienza dell’insegnante o si rischia di spendere in modo inutile. Cifre molto basse a volte sono offerte da studenti che impartiscono ripetizioni online e non da veri professori. Meglio quindi non optare per scelte affrettate, anche perché affidarsi ciecamente a prezzi troppo bassi può essere solo un rischio. Esistono poi possibili sconti, offerte e pacchetti, ma il livello di esperienza del professore non può non essere considerato un parametro meno importante della tariffa.

Lezioni online: non sempre i tariffari bassi sono la scelta giusta

Le lezioni online possono servire per apprendere nuove discipline oppure per recuperare carenze che si hanno in determinate materie. Fanno parte di questa seconda scelta le ripetizioni online di GoStudent, piattaforma su cui lavorano insegnanti professionisti. Prima di effettuare la prenotazione dell’ora di studio, gli utenti valutano quale sia il professore da contattare, il sistema tecnologico migliore da usare, ma soprattutto il prezzo. Il tariffario di un prof non è sempre lo stesso, perché varia in base a tanti fattori. Tra questi possono esserci il livello di esperienza, ma anche il tipo di corso che si svolge, la disciplina che si affronta, le tempistiche. Molti studenti e genitori però tendono a scegliere i costi più bassi. Se questi ultimi sono collegati a lezioni di qualità e che portano a risultati effettivamente positivi, il problema non sussiste. Il punto è che non è sempre così. Molti infatti ritengono che optare per un prezzo basso non solo permetta di avere un certo risparmio economico, ma pensano anche che sia conveniente dal punto di vista qualitativo. No, non è detto. Prima di lanciarsi ciecamente verso costi minori, meglio valutare anche la scheda del professore o il suo annuncio, per diversi motivi.

Valutare bene prima di scegliere: ecco perché

A volte le tariffe basse vengono indicate da persone che possiedono un livello di esperienza minimo. Per questo occorre fare attenzione e in più chi lavora da anni come insegnante sa quanto possono valere le sue lezioni e non tenderà a mostrare costi eccessivamente bassi. Certamente, può proporre offerte e pacchetti senza dubbio convenienti per chi deve prenotare, ma non “regalerà” la lezione. Per questo, meglio valutare con cura la propria scelta, prima di effettuarla. In più un prezzo molto basso viene offerto da uno studente che deve ancora imparare il mestiere e che si propone per impartire ripetizioni. Può infatti trattarsi di un alunno diligente che ha sempre conseguito ottimi risultati e lavora svolgendo lezioni, mentre affronta il campo universitario o prima di trovare un lavoro fisso. Se quindi si desiderano delle lezioni di qualità eccellente e vi è bisogno dell’aiuto di un professore competente, meglio pensare bene a un rapporto qualità-prezzo equilibrato. In questo modo non si rischia di trasformare quella spesa troppo bassa in una scelta sbagliata, che si ripercuote sul rendimento scolastico dell’alunno.