Prestiti in Convenzione NoiPa per dipendenti pubblici, le cose da sapere

Un’emergenza imprevista, la volontà di rinnovare casa o di cambiare l’auto, una cerimonia da organizzare… esistono tante situazioni diverse che possono portarci ad aver bisogno di liquidità. In questi casi un prestito è senza dubbio la soluzione migliore, soprattutto quando permette di ottenere denaro in modo trasparente, conveniente e sicuro. Grazie alla crescita del settore creditizio le possibilità di accesso a finanziamenti vantaggiosi si sono moltiplicate. Se fino a qualche anno fa per ottenere un prestito era necessario presentare garanzie importanti (come ipoteche o firme di parenti), e i tassi di interesse rendevano onerose le operazioni, oggi esistono formule su misura per ogni esigenza e per tutte le tasche. Non è un caso se sempre più italiani scelgono di richiedere finanziamenti anche per programmare e dilazionare nel tempo le spese, così da gestire in maniera più oculata il budget familiare, senza bisogno di mettere mano ai risparmi. Questo vale soprattutto per chi può contare su un reddito sicuro e dimostrabile, come i dipendenti della Pubblica Amministrazione che, grazie a particolari convenzioni sottoscritte tra gli istituti di credito e il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), hanno diritto a prestiti noti come Prestiti in Convenzione NoiPA, dal nome del sistema informativo creato per semplificare i rapporti tra lo Stato e i suoi dipendenti. Il Prestito in Convenzione NoiPA garantisce le migliori condizioni per chi è in cerca di un finanziamento, perché assicura tassi di interesse agevolati, e un meccanismo di restituzione estremamente vantaggioso grazie alla Cessione del Quinto dello stipendio. Si tratta di finanziamenti che permettono di ottenere da 5.000 a 75.000 euro da restituire con piani da 24 a 120 mesi e che assicurano:

rate sempre sostenibili , perché mai superiori al 20% del netto in busta paga;

comodità , poiché i pagamenti mensili vengono detratti all’origine dallo stipendio, cancellando il rischio di ritardi o insoluti;

velocità di erogazione , grazie a pratiche semplificate che riducono drasticamente i tempi di attesa;

copertura assicurativa contro il rischio di perdita del posto di lavoro.

I prestiti in convenzione NOiPA sono aperti a tutti i lavoratori statali o pubblici che utilizzano il sistema NoiPA (dipendenti regionali, comunali, della scuola, ministeriali, forze armate, magistratura…). Per sfruttare tutti i vantaggi dei prestiti in convenzione, ed evitare brutte sorprese, è però importante rivolgersi a soggetti seri e di comprovata esperienza. Il fermento in atto nel settore creditizio ha infatti moltiplicato offerte e operatori, complicando la vita dei consumatori. Esistono tuttavia alcuni semplici accorgimenti che possono aiutarci a non commettere errori. Il primo è scegliere soltanto enti creditizi in possesso del bollino di qualità OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori che certifica l’affidabilità degli operatori finanziari. Il secondo è basarsi sulla reputazione di cui godono gli enti creditizi e sulle opinioni dei clienti che hanno già provato i loro servizi. Prestiter, storica agenzia Prestitalia del Gruppo Intesa Sanpaolo, oltre alle certificazioni OAM offre ai chi è in cerca di finanziamenti in convenzione NoiPA più di 20 anni di esperienza nel settore dei prestiti riservati a lavoratori e pensionati e le recensioni di più di 60.000 clienti soddisfatti.