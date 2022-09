Verso le elezioni, Lollobrigida a Palermo a sostegno dei candidati | Video

Ormai da qualche giorno la campagna elettorale è entrata nel vivo, i rappresentanti nazionali dei partiti fanno il giro delle città per sostenere i propri candidati.

Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, oggi a Palermo per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione di Renato Schifani ha fatto tappa presso la segreteria di Francesco Scarpinato, capogruppo a Sala delle Lapidi di FdI e candidato al Senato della Repubblica e alla Regione, qui è stato accolto da una grande folla di sostenitori che hanno risposto numerosi alla chiamata del candidato Scarpinato.

“Restituire dignità alla nazione e rendere centrale l’interesse nazionale – ha esordito così Lollobrigida rispondendo alla domanda sulle prime azioni da mettere in campo qualora il partito guidato da Giorgia Meloni dovesse prendere il timone del Paese il 25 settembre – il compito che dovrebbe essere di tutte le forze politiche ma che è invece è diventato il compito principale di Fratelli d’Italia – ha aggiunto ancora il capogruppo alla Camera dei Deputati.

Oggi a Palermo a sostegno dei candidati – “Siamo qui a sostenere insieme a tanti amici la necessità di garantire in Sicilia un risultato pieno per il centrodestra, per fratelli d’Italia a livello nazionale e regionale, perché la Sicilia ha bisogno dell’Italia quanto l’Italia ha bisogno di una grandissima e importantissima Regione come la Sicilia“.

