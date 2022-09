Palermo, Francesco Siragusa capogruppo di FdI in terza circoscrizione

Francesco Siragusa, eletto nel corso delle ultime elezioni amministrative consigliere della terza circoscrizione di Palermo, nella compagine di Fratelli d’Italia, è stato nominato capogruppo della circoscrizione proprio venerdì scorso: “Sono molto felice di questa nomina– afferma Siragusa che aggiunge – la terza circoscrizione ha bisogno di risposte concrete per risolvere le mille criticità che vi sono, questo spinge tutto il gruppo a non fermarsi e a lavorare per restituire ai residenti un territorio all’altezza delle loro aspettative”.