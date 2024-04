Lavoro e Intelligenza Artificiale: quali opportunità e rischi

Negli ultimi anni, l’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) ha assunto un ruolo sempre più centrale nel mondo del lavoro, promettendo di rivoluzionare radicalmente il panorama occupazionale nei prossimi cinque/dieci anni. Ogni professione e settore industriale sarà infatti soggetto a profonde trasformazioni a causa della crescente adozione di tecnologie basate sull’IA.

Sebbene molti siano preoccupati per gli effetti di questa trasformazione sulle risorse umane e sull’occupazione, i recenti studi e l’opinione degli esperti suggeriscono che, pur modificando i modelli tradizionali di lavoro, l’IA non porterà necessariamente alla diminuzione delle opportunità di impiego.

Ma quali settori e lavori trarranno maggior beneficio da questa evoluzione? E cosa dovremmo fare per prepararci al cambiamento?

L’impatto dell’IA nel mondo del lavoro secondo Accenture

Secondo un rapporto elaborato da Accenture Research e FrontierEconomics, l’IA avrà un impatto economico significativo su diversi settori, stimolando la crescita di sedici settori entro il 2035. Tra questi, si prevede che informazione e comunicazione, manifatturiero e servizi finanziari registreranno i tassi di crescita annuale più elevati, con incrementi stimati fino al 4,8%, 4,4% e 4,3% rispettivamente.

Anche settori che fanno maggior uso della manodopera beneficeranno di un significativo aumento del valore aggiunto lordo, offrendo nuove opportunità di crescita economica e occupazionale. L’IA, infatti, favorirà un aumento della produttività anche in settori tradizionalmente caratterizzati da un basso tasso di crescita.

Analizzando nel dettaglio la redditività di ogni settore, emerge chiaramente che l’IA offre opportunità senza precedenti. Nei settori ad alta intensità di manodopera questa nuova tecnologia aumenta infatti la produttività umana, consentendo agli individui di essere più efficienti e di conseguenza di ottenere profitti più consistenti, mentre nei comparti ad alta intensità di capitale, come la manifattura, contribuirà a migliorare l’efficienza eliminando le macchine difettose e ottimizzando i processi produttivi, con un conseguente aumento dei profitti previsto fino al 39% entro il 2035.

L’importanza di prepararsi al cambiamento

Per comprendere appieno le implicazioni di questa rivoluzione tecnologica, è essenziale prepararsi in anticipo. Conoscere i settori e i comparti che beneficeranno maggiormente dall’adozione dell’IA consente infatti ai lavoratori e alle aziende di investire nella formazione e nelle competenze del personale, preparandosi così a sfruttare appieno le opportunità future.

L’IA sta già sovvertendo le tradizionali regole del lavoro, automatizzando numerose attività che in passato necessitavano dell’intervento umano e che erano caratterizzate dalla ripetitività. e consentendo agli individui di concentrarsi su compiti più complessi e creativi. Tuttavia, affinché questa trasformazione sia positiva e inclusiva, è essenziale garantire che i lavoratori acquisiscano le competenze necessarie per adattarsi a un ambiente lavorativo sempre più guidato dall’IA.

Chiunque guardi con scetticismo all’IA rischia di restare indietro: sebbene questa tecnologia possa comportare la sostituzione di alcuni ruoli lavorativi, è probabile che crei anche nuove opportunità di impiego e porti a un aumento generale della produttività.

Le opportunità dell’IA nel mondo del lavoro

L’intelligenza artificiale offre oggi una vasta gamma di opportunità che vanno oltre la semplice automazione dei compiti più ripetitivi, ponendo questa tecnologia come una delle opzioni più rivoluzionarie degli ultimi anni. Sicuramente l’aumento della produttività e dell’efficienza complessiva rappresentano le maggiori possibilità garantite dai sistemi di machine learning: le aziende possono infatti ottimizzare i processi decisionali, migliorare la gestione dei dati e sviluppare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze dei clienti in modo più rapido ed efficace. Un esempio lampante di tutto ciò arriva dal mondo dell’intrattenimento digitale e, in particolare, dal settore dei giochi online, che ha messo in evidenza proprio le potenzialità dell’IA nel migliorare l’esperienza degli utenti e la qualità dei servizi. Nei casino online, per esempio, questa tecnologia si è rivelata fondamentale sia per gestire le meccaniche delle slot machine più avanzate come la famosa Gonzo’sQuest che per personalizzare le proposte e garantire elevati standard di sicurezza in fase di pagamento.

Oltre all’aumento della produttività, poi, l’intelligenza artificiale crea anche nuove opportunità occupazionali in settori emergenti come lo sviluppo di software, l’analisi dei dati, la progettazione di algoritmi e la gestione dei sistemi intelligenti, tutte professioni che richiedono competenze specializzate e offrono opportunità di carriera gratificanti e ben remunerate per coloro che sono disposti a investire nella propria formazione.

Per rimanere competitivi nell’era dell’IA, diventa quindi fondamentale abbracciare l’apprendimento permanente, sviluppare competenze tecniche e trasversali e adattarsi in modo flessibile alle mutevoli esigenze del mercato del lavoro, non guardando soltanto il dito che indica la luna ma concentrandosi su ciò che le nuove tecnologie possono fare per noi. Solo in questo modo i lavoratori e le imprese potranno prosperare nell’era dell’IA e sfruttare appieno le opportunità che essa offre.