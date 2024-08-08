ГГ Покерок: Обзор крупнейших промоакций года

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Счет будет пополняться поэтапно — за пять долларов рейка начисляется $1. Мобильный клиент GG Pokerok на Андроид и ihone (iOs) обладает заметной преемственностью клубным китайским приложениям. Главная отличительная черта от старых мобильных версий покер-румов – удобная вертикальная развертка, позволяющая играть одной рукой. Техасский Холдем – самый популярный вид покера в GGpokerok. Минимальный бай-ин – 25бб, поэтому любителей покера в огромном количестве можно встретить даже на высоких лимитах. Система сбора и распределения рейка имеет ряд особенностей.