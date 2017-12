Presto al cinema In uscita “Principe Libero”, il film su De Andrè – TRAILER

Soltanto per due giorni e poi in tv Fabrizio De André. Principe libero. In uscita nelle sale il 23 e il 24 gennaio il biopic di Luca Facchini, racconterà la vita di Fabrizio De Andrè interpretato da Luca Marinelli (conosciuto nel ruolo di Mattia ne La solitudine dei numeri primi e in quello di Fabio Cannizzaro in Lo chiamavano Jeeg Robot). Il ruolo della compagna di De Andrè, Dori Ghezzi, è stato invece affidato a Valentina Bellè. Presenti nel cast anche Elena Radonicich, Davide Iacopini, Gianluca Gobbi ed Ennio Fantastichini.

Fabrizio De André. Principe libero

Prodotto da Bibi Film e Rai Film che lo trasmetterà a febbraio su Rai 1, prende il titolo dalla citazione del pirata britannico Samuel Bellamy riportata sulla copertina di uno dei dischi più celebri del cantautore genovese, Le nuvole: “Io sono un principe libero e ho altrettanta autorità di fare guerra al mondo intero quanto colui che ha cento navi in mare”.

Il film ripercorrerà le tappe della canzone di Faber dalla sua nascita, alla adolescenza fino agli anni della carriera. Il progetto di Facchini ha il compito non solo di riassumere una delle figure più eclettiche della canzone italiana ma anche due importanti anniversari, quello della scomparsa del cantautore, l’11 gennaio 1999, e quello della sua nascita, il 18 febbraio 1940.

Trailer

28 dicembre 2017

