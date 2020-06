Il mondo del tennis nel caos dopo l’esibizione giocata a Zadar nel weekend. Nella serata di ieri, infatti, Grigor Dimitrov è risultato positivo al Covid-19, generando a catena una serie di controlli sui giocatori da lui incontrati. L’Adria Tour, iniziato il weekend del 13-14 giugno a Belgrado, ha infatti visto in campo alcuni dei migliori giocatori del circuito maschile. Tra gli altri il numero 1 della classifica ATP, Novak Djokovic, oltre a Thiem, Coric, Zverev, Cilic e Rublev.

In mattinata, i media croati hanno riportato la notizia di altre positività. Tra queste quella di Borna Coric, tennista croato che aveva giocato proprio contro Dimitrov nella giornata di sabato.

Stando a quanto riportano le testate locali, invece, Novak Djokovic sarebbe tornato in Serbia senza sottoporsi al test. Una scelta scellerata, se si considera il numero di persone che sono entrate in contatto con il campione serbo in questi giorni.

Di certo, il mondo del tennis tornerà a interrogarsi sul calendario fissato per la ripresa. Una singola positività ha messo in allarme tutto l’universo tennistico, e gli organizzatori dei tornei ATP dovranno fornire misure di sicurezza maggiori. Di certo andranno evitati eventi come il Kids’ Day visto a Belgrado.