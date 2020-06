Lo US Open di tennis si farà. In attesa del calendario ufficiale, che verrà rilasciato dall’ATP nella giornata di domani, è arrivato il primo annuncio. A darlo il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, sul suo account Twitter.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020