Bevande vegetali, ecco quelle più buone e diffuse

Le bevande vegetali, spesso indicate con l’appellativo di latte vegetale, sono sempre più apprezzate e consumate a colazione ma anche utilizzate nelle preparazioni culinarie e di pasticceria quale alternativa virtuosa al tradizionale latte vaccino. Ed è sempre consigliato il consumo di bevande bio, buone e gustose come ad esempio quelle del brand leader di settore Isola Bio. Questo nell’ottica di adottare una routine alimentare il più possibile sana e per limitare il consumo di prodotti ai quali siano stati aggiunti oli vegetali e zuccheri.

Ma come fare per scegliere le bevande vegetali più adatte alle proprie personali esigenze? Bisogna partire dal presupposto che l’offerta presente sul mercato è sempre più ampia e comprende – solo per citare alcune delle più popolari – bevande alla soia e alle mandorle ma anche al gusto di cocco, avena, riso e miglio. Tra i principali vantaggi offerti dalle bevande vegetali c’è il fatto di non contenere lattosio e dunque di poter essere consumate anche da chi abbia un’intolleranza. C’è poi da sottolineare la loro alta digeribilità e l’estrema ricchezza di minerali, vitamine e fibre senza dimenticare l’apporto di acidi grassi buoni. La grande varietà in fatto di gusti presenti sul mercato consente di alternare sia i sapori che i benefici per l’organismo. Vediamo adesso quali sono le bevande vegetali più diffuse, in modo tale da orientare al meglio la scelta d’acquisto.

Soia, avena e mandorla

La bevanda alla soia è molto simile al latte vaccino da un punto di vista prettamente nutrizionale. Si tratta infatti del latte vegetale meno calorico in assoluto e anche di quello più ricco di proteine. Può contenere la vitamina A, E, B e una quantità importante di ferro. Iniziare la giornata con un bicchiere di questa bevanda assicurerà una veloce iniezione di energia e gusto. E’ anche perfetta per fare budini, frullati e dolci ma non solo. Altra bevanda molto amata è poi quella a base di avena, il cui sapore è estremamente delicato. E’ poco calorica e presenta un basso contenuto di grassi, mentre fornisce un importante apporto di fibre, acido folico e vitamina E. Può migliorare inoltre il metabolismo grazie alla presenza di vitamine del gruppo B. C’è poi la bevanda di mandorla (anche tostata), piuttosto calorica e ricca di nutrienti preziosi come acidi grassi e antiossidanti in grado di offrire importanti benefici all’apparato cardiovascolare. Si può usare per fare frullati ma anche in zuppe o ricette della tradizione dal sapore corposo.

Bevande vegetali al cocco e al miglio

Diversamente da quanto avviene con altre tipologie di latte vegetale, che vengono in genere consumate anche a colazione in alternativa al latte di mucca, la bevanda vegetale al cocco viene utilizzata soprattutto nel contesto di preparazioni culinarie gourmet (sia salate che dolci). Qui la concentrazione di vitamina B e C può essere elevata, inoltre c’è ricchezza di flavonoidi che hanno un importante potere antiossidante. Infine, un’altra bevanda molto amata è quella al miglio: la sua dolcezza è generosa e rotonda, inoltre si offre quale alleato ideale di una dieta senza glutine improntata alla varietà dei sapori.