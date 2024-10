Home living e arredamento: il settore online vale 38,6 mld di euro

Vola il settore dell’arredamento e dell’home living, con una serie di numeri registrati nel 2024 che fanno rima con record. Si parla infatti di un comparto che ha saputo adattarsi alla perfezione alla rivoluzione del digitale, trasformando il web in una miniera d’oro. Il mercato online ha infatti toccato un valore pari a 38,6 miliardi di euro (+6%) durante il primo semestre di quest’anno, e le previsioni per il futuro sono rosee. Merito degli e-commerce specializzati e, ovviamente, dell’elevatissima qualità del made in Italy, che piace e continua a piacere a tutto il mondo.

Arredamento e home living: vince l’online

Come anticipato poco sopra, il web è stato fondamentale per il successo di molte aziende legate al settore dell’home living e dell’arredamento. Aziende che hanno saputo sfruttare al meglio il contesto digitale, promuovendo delle strategie ottimali per aumentare il fatturato. Non a caso, il comparto dell’arredamento ha raggiunto un +12% nel suo complesso rispetto al 2023, e gran parte del merito va proprio alla digitalizzazione dei processi e agli e-commerce specializzati.

Non si parla soltanto di mobili perché, fra i prodotti che registrano numeri eccellenti, troviamo anche complementi come le porte. Qui è possibile citare alcuni casi virtuosi relativi ad e-commerce e digitale, come Garofoli ad esempio, che propone una vasta gamma di porte di qualità in vari materiali e con diversi sistemi di apertura. Tornando ai dati, il fatturato complessivo delle aziende e dei brand italiani specializzati in home living e arredamento è arrivato a 4,4 miliardi di euro quest’anno. Ancora una volta, è stato il digitale a dare una spinta decisiva.

L’importanza delle strategie sul web

Il digitale non si limita a proporre un canale di vendita straordinario, ma anche una serie di strumenti che le aziende possono sfruttare per promuovere il proprio brand. D’altronde, la regola non cambia: se non si raggiunge il proprio pubblico potenziale, poco importa se si hanno prodotti di qualità e se si rappresenta un’eccellenza del settore. Ecco spiegato perché le aziende di arredo e home living, oggi, puntano sempre più spesso sui social network e sulle collaborazioni con gli influencer. Anche il web advertising rimane un punto focale delle strategie digitali dei brand, così come il posizionamento organico sui motori di ricerca come Google.

Non solo web marketing, perché oggi conta molto anche la user experience, dunque il grado di soddisfazione di chi visita un e-commerce. Anche qui le aziende di arredamento e home living si sono fatte trovare pronte, realizzando dei siti facili da navigare, veloci e con un menu intuitivo. Altri strumenti hi-tech molto gettonati al momento sono i chatbot, capaci di rispondere all’istante alle domande e ai dubbi più frequenti dei visitatori di un e-commerce. Ma i chatbot, nonostante la loro utilità, non possono sostituire il customer care service: il servizio clienti, infatti, resta tutt’ora un punto focale della cosiddetta customer satisfaction.

Infine, va ricordato che le aziende che ottengono il successo maggiore puntano sulla fidelizzazione, indispensabile per abbattere il costo d’acquisizione dei nuovi clienti.