Arredamento, rinnova la casa con i saldi invernali

I saldi invernali sono partiti da inizio gennaio e di settimana in settimana i prezzi scendono con percentuali sempre più convenienti. Gli sconti non riguardano solo i capi d’abbigliamento ma anche proposte per la casa.

Chi vuole risparmiare sa di poter contare su Pepco, catena internazionale di negozi in cui accessori per la casa, tessili e candele vengono venduti a prezzi super competitivi. E con i saldi? I prezzi scendono ancora di più.

Cosa acquistare per la casa in saldo

Partiamo con gli accessori, perché per dare una nuova luce bastano pochi tocchi partendo proprio dagli accessori. Iniziamo con un cuscino colorato, una candela oppure un tappeto: solo questi elementi daranno un twist alla tua abitazione rinnovando l’atmosfera… ma cosa comprare? Ecco alcune proposte:

Cuscini e coperte . Dai un po’ di comfort e stile al salotto o alla tua camera da letto, scegli tonalità neutre per un effetto chic oppure divertiti con i colori, ricorda solo la regola della palette cromatica di 3 nuance a contrasto o in sfumatura per un effetto armonico;

. Dai un po’ di comfort e stile al salotto o alla tua camera da letto, scegli tonalità neutre per un effetto chic oppure divertiti con i colori, ricorda solo la regola della palette cromatica di 3 nuance a contrasto o in sfumatura per un effetto armonico; Tra i prodotti top che migliorano il comfort dei tuoi interni ci sono le candele che una volta accese regalano tutti i benefici dell’aromaterapia rendendo la stanza molto più accogliente;

Decorazioni stagionali. Un tocco in più? Posiziona in punti strategici alcune decorazioni a tema, abbelliranno e renderanno gli spazi più personali seguendo le stagioni e le mode del momento.

Punta tutto sull’illuminazione

La luce è tra i must secondo gli interior designer: riesce a creare un ambiente piacevole giocando con contrasti freddi e caldi. Potresti optare per una lampada da terra o da tavolo, oppure per dei faretti o ancora per soluzioni touch e wireless di ultima generazione.

I tessili danno un tocco in più

Non solo cuscini e coperte, da Pepco in saldo puoi rinnovare l’ambiente con tende capaci di dare energia o un mood relax alla stanza dove vengono installate. Ovviamente se in camera da letto trionfano tessuti morbidi e confortevoli in cucina spiccano tonalità vivaci e soluzioni come tovaglie e tovagliette per l’arredo del tavolo.

Dettagli decorativi

Per rendere la tua casa unica, ti suggeriamo di aggiungere dettagli capaci di dar voce alla tua personalità. Acquista cornici, scatole, specchi e orologi che possono fare la differenza. Da Pepco troverai scatole di diverse dimensioni e finiture, da quelle in stile naturale a quelle più moderne, per adattarsi a ogni tipo di arredamento. L’assortimento è ampio persino per quanto riguarda specchi e orologi o cornici, hai davvero l’imbarazzo della scelta.

La cucina si rinnova con stile

Una delle stanze preferite e più vissute è la cucina. Ogni tanto anche lei ha bisogno di restyling. Parti dalla mise en place con tazze e mug, set di piatti e accessori che rendono più funzionale la preparazione dei pasti. Con i saldi invernali puoi approfittare di promozioni competitive e basteranno pochi dettagli a fare la differenza.

Come avrai capito i winter sale sono un’occasione importante da non perdere per risparmiare e Pepco con i numerosi punti vendita distribuiti sul territorio è uno dei luoghi cult per lo shopping a prezzi competitivi.