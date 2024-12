Noleggio auto a lungo termine, conviene?

Il noleggio di auto a lungo termine è oggi una delle scelte più vantaggiose sia per gli automobilisti che per le aziende. Si tratta di una formula molto interessante, che garantisce costi certi e trasparenti, l’ideale per chi vuole programmare nel dettaglio tutte le proprie spese nel corso degli anni. Potete trovare maggiori informazioni su NoleggioClick, un portale specializzato proprio per coloro che vogliono avviare un noleggio a lungo termine.

Quali sono le principali caratteristiche di questa soluzione? Perché è così conveniente? Continuate a leggere per avere tutte le risposte alle vostre domande.

Dal noleggio alla restituzione

Per prima cosa è utile spiegare come funziona esattamente un noleggio a lungo termine. Il nome di questa formula dà già delle indicazioni: è un noleggio, e in quanto tale prevede una restituzione del veicolo.

Rispetto al classico noleggio a breve termine i tempi sono più lunghi. Di solito un noleggio breve dura per qualche giorno o per qualche settimana, mentre il noleggio a lungo termine può durare diversi anni, durante i quali si può usare la vettura come se fosse propria. Non ci sono reali limiti su dove si può andare: si può anche viaggiare all’estero senza problemi.

Quando si arriva alla scadenza il cliente decide se restituire la macchina o se al contrario valutare l’ipotesi di un riscatto. Per riscattare un’auto noleggiata bisogna versare un pagamento finale, il cui valore può cambiare in base a diversi fattori, tra cui il modello del veicolo.

Costi certi

Come abbiamo già detto nella nostra introduzione uno dei principali vantaggi del noleggio di auto a lungo termine è la possibilità di avere dei costi certi. Effettivamente è proprio così: all’inizio si determina, insieme all’azienda noleggiatrice, ogni singolo aspetto. Si decide che modello di auto prendere a noleggio, per quanto tempo far durare l’accordo e i chilometri massimi che si possono percorrere. Grazie a questi parametri si può calcolare il canone mensile che il cliente si impegna a pagare.

Oltre al canone mensile non ci sono altri costi, perché la maggior parte degli impegni vengono presi in carico dall’azienda proprietaria del veicolo. Ad esempio chi offre il noleggio a lungo termine si occupa, dal punto di vista economico, dell’assicurazione, della manutenzione, del bollo auto, del soccorso stradale e di molto altro. Tutto ciò è indicato chiaramente nel contratto che si stipula all’inizio.

Anche per le aziende

Il noleggio di automobili a lungo termine è una valida soluzione anche per le aziende. Sono molte le imprese che hanno bisogno di vere e proprie flotte aziendali. Realizzare una flotta da zero, acquistando tutti i veicoli necessari per il lavoro, può rivelarsi molto costoso.

Il noleggio rappresenta un’ottima alternativa non solo perché si hanno costi certi, l’ideale per un’impresa che vuole programmare nel dettaglio entrate e uscite, ma anche perché la spesa iniziale è davvero molto bassa.

In più le aziende non devono preoccuparsi di nulla, visto che tutti i costi secondari, come appunto la manutenzione ordinaria dei mezzi che compongono la flotta, sono presi in carico dall’impresa che si occupa della gestione del noleggio.