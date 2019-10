Vi presento Cinder, la gatta obesa che deve dimagrire sotto l’occhio dei social

Oggi vi presento Cinder. Per molti, in realtà, non ha bisogno di presentazioni, vista la sua popolarità in rete. Non tutti sanno, però, che si tratta della prima gatta obesa a dover dimagrire sotto l’occhio dei social network.

A mettere in atto il bizzarro esperimento è stata una clinica veterinaria di Bellingham, negli Stati Uniti. Il Northshore Veterinary Hospital, infatti, ha in cura il gatto e da qualche giorno ha avviato questa prova di smaltimento peso sotto il controllo dei social.

Cinder non è in forma. Oltre al sovrappeso, ha anche qualche acciacco dovuto al cattivo stile di vita condotto finora. Quello che ci vuole è una bella dieta, meglio ancora se accompagnata da esercizio fisico: questo gatto deve assolutamente dimagrire.

La clinica ha avviato l’esperimento sui social e i primi video postati al tapis roulant hanno fatto immediatamente il pieno di like.

“Unisciti a noi nel viaggio per la perdita di peso di Cinder”, è stato l’invito dei veterinari agli utenti di Facebook. “Questo favoloso felino è obeso – si legge nel post di presentazione – e lo stiamo aiutando a perdere peso attraverso una dieta ipocalorica e attività fisica”.

A seguire le foto di Cinder e i primi video del gatto, o meglio della gatta, alle prese con il tapis roulant in una vasca piena d’acqua.

Cinder però non sembra tanto felice di questa nuova attività. I suoi infatti sono miagolii di disappunto, mentre si tiene al bordo della vasca e senza slancio muove una zampetta a seguire il movimento dell’aggeggio. “Non è d’accordo”, commenta la clinica aggiungendo un emoticon che ride di gusto.

In un video successivo la scena non cambia. “Il tapis roulant subacqueo è un po’ pesante per Cinder. Ha deciso di iniziare con una zampa sola”, è il commento che anticipa la descrizione (e l’importanza) dell’esercizio.