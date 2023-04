“It’s only palliative care, but I like it …”: a Palermo l’XI edizione del congresso sulle cure palliative

“It’s only palliative care, but I like it …” è il titolo dell’XI edizione del congresso internazionale sulle cure palliative che si terrà, a Palermo presso l’NH Hotel, dal 20 al 22 aprile 2023.

Il corso ha l’obiettivo di diffondere la cultura delle cure palliative, che non sempre coincidono con le cure di fine vita, ma che si rivolgono ai bisogni dei pazienti in ogni fase della malattia oncologica. Verranno infatti trattate alcune tematiche di frequente interesse, come gli effetti collaterali degli oppioidi e il loro trattamento. Verranno fornite anche le nozioni basilari al fine di poter condurre un accurato “assessment” del paziente oncologico da un punto di vista palliativistico, cercando di sfatare i falsi miti che confinano le cure palliative al trattamento dei pazienti terminali offrendo ai corsisti l’opportunità di conoscere alcuni dei più moderni modelli organizzativo-assistenziali in quest’ambito.

“Anche per questa edizione avremo ospiti eccellenti di caratura internazionale – afferma il direttore scientifico del congresso Dr. Sebastiano Mercadante, Responsabile dell’U.O. Terapia del dolore e Hospice della clinica “La Maddalena” – sarà un momento di confronto di esperienze e testimonianze di colleghi provenienti da tutto il mondo, che mette insieme scienza, musica e teatro, una nuova formula che abbiamo introdotto negli ultimi anni e che ha riscontrato grande successo”.

Questo corso si rivolge a tutte quelle figure professionali, sia medici specialisti, come l’Oncologo medico, l’Onco-ematologo, il Chirurgo Oncologo, e non in ultimo, il Medico di Medicina Generale, ma anche infermieri, con esperienza in cure palliative, che desiderino rafforzare le loro competenze tecniche o che vogliano ottenere una buona visione d’insieme dei principali argomenti d’interesse delle cure palliative.

I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le principali caratteristiche del dolore oncologico e il suo trattamento.