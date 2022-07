3 dolci perfetti per ogni occasione

Che sia la fine di un pranzo o di una cena con amici e parenti, una semplice colazione o merenda, la fine di un ricevimento o un’occasione speciale, ciò che non può assolutamente mancare è proprio un buon dessert.

Spesso, però, non sappiamo quale sia il dolce più adatto da preparare, cerchiamo idee facili e veloci da realizzare ma che siano anche dolci gustosi e belli da presentare.

Sono moltissimi i dolci che si adattano bene a qualsiasi occasione e che possiamo preparare sicuri di non sbagliare qualsiasi sia la ricorrenza da festeggiare. Tra questi ci sono l’innovativo e brioso tiramisù alle fragole, una soffice torta di mele, la classica torta con panna e fragole e l’immancabile torta al cioccolato.

Dolci perfetti per ogni occasione: la torta di mele

La torta di mele è spesso associata al calore della casa, alle festicciole in famiglia e ai momenti armoniosi trascorsi con le persone a cui vogliamo bene. Questo perché rappresenta il dolce della nonna per eccellenza.

La sua preparazione è davvero molto semplice e non richiede molto tempo così come non necessita di ingredienti particolari: è possibile realizzarla in qualsiasi momento, anche all’ultimo minuto. Genuina e dal sapore delicato e aromatizzato, mette d’accordo i gusti di tutti, grandi e piccini.

Per realizzarla basterà avere delle mele, della farina, dello zucchero semolato, dello yogurt, del burro, del lievito e dello zucchero a velo da spolverare una volta sfornata. È possibile rendere la torta di mele ancora più invitante aggiungendo all’impasto l’aroma alla vaniglia, del succo di limone e delle nocciole tritate.

Il suo profumo sarà irresistibile e la sua bontà permetterà di conquistare il palato degli invitati.

Dolci perfetti per ogni occasione: la torta con panna e fragole

La torta con panna e fragole è uno dei dolci più golosi e più apprezzati, soprattutto in occasioni come il compleanno, la festa della mamma ma anche semplicemente quando desideriamo un dolce che sia fresco e appetitoso allo stesso tempo.

È un classico della pasticceria ed è pronta con il minimo sforzo ed in poco tempo. La torta si compone di un sofficissimo pan di spagna e di una farcitura realizzata con della panna fresca, dello zucchero vanigliato e delle buonissime fragole fresche.

Anche la composizione è molto semplice ed originale. Il pan di spagna, tagliato in più strati, viene farcito, assemblato e ricoperto con la panna: è possibile disporre le fragole in vari modi sulla superficie facendo sì che diventi un tripudio di colore e freschezza.

Dolci perfetti per ogni occasione: la torta al cioccolato

Il cioccolato è uno degli ingredienti più amati e, proprio per questo motivo, la torta al cioccolato rappresenta uno dei dolci casalinghi più apprezzati in assoluto, perfetta per ogni occasione.

La versatilità del cioccolato permette di creare abbinamenti davvero insoliti che possono rendere la torta unica e ideale per una semplice merenda, da inzuppare nel latte al mattino, ma anche alla fine di un pranzo domenicale.

Con della crema e delle decorazioni di panna, è possibile rendere la torta al cioccolato ancora più sfiziosa.