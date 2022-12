Palermo, Natale in terza circoscrizione: al PalaOreto un grande evento dedicato allo sport

Ai nastri di partenza la manifestazione dedicata allo sport che vedrà impegnati più di 550 atleti domenica 11 dicembre, alle ore 16, al PalaOreto di Palermo.

Prenderanno parte all’evento: l’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Francesco Paolo Scarpinato, l’Assessore comunale allo sport, Sabrina Figuccia, il presidente della terza Circoscrizione, Gioacchino Vitale; la commissione allo sport formata dal presidente Francesco La Mantia, dal vicepresidente Francesco Paolo Siragusa e dalla consigliera Simona Supporta.

“Nonostante il pochissimo tempo, abbiamo lavorato duramente per fare il possibile affinché questa manifestazione sia un momento di aggregazione all’insegna dello sport, dello spirito del Natale, del divertimento ma soprattutto un momento di incontro per valorizzare i nostri atleti che si distinguono in tante categorie sportive non abbastanza conosciute”, afferma la commissione allo sport del comune di Palermo.