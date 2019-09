Un cucciolo di jack russel è il nuovo inquilino del premier britannico Johnson

Il neo premier britannico Boris Johnson ha un nuovo inquilino al numero dieci di Downing Street. Nella residenza londinese riservata al capo del governo britannico è entrato un cucciolo meticcio di jack russel.

Si chiama Dilyn e ha già fatto innamorare chiunque lo abbia conosciuto.

Il cagnolino ha quindici settimane e proviene dalla chiusura di una “puppy mills”, una fabbrica di cuccioli. Il nuovo inquilino del numero dieci di Downing Street è stato consegnato la mattina di lunedì 2 settembre in un trasportino rosso dall’associazione caritatevole “Friends of animals Wales“.

Ad accoglierlo, Dilyn ha trovato il primo ministro Boris Johnson in persona.

La decisione di Johnson e della compagna Carrie Symonds ha una ragione a monte. I due, infatti, hanno accolto il cucciolo in casa per promuovere la “Lucy’s law”, una legge pensata per chiudere le fabbriche di cuccioli e vietare la vendita dei piccoli animali a terze parti.

Dilyn però non è il primo inquilino a quattro zampe che si insedia nella residenza del primo ministro britannico. Nel 2011, infatti, l’allora capo del governo David Cameron accolse il gatto Larry per cacciare i topi dal numero dieci di Downing Street. Il felino da allora non è più andato via, indifferente all’avvicendarsi dei vari premier.

Chissà come sarà la convivenza tra il gatto Larry e il cane Dilyn a Downig Street. Non ci resta che aspettare.