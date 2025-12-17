Cheerleading World Championship: storico risultato per 7 atlete della Polisportiva Bonagia

Grande orgoglio per lo sport italiano e siciliano ai Cheerleading World Championship, svoltisi dall’11 al 13 dicembre a Takasaki, in Giappone, dove il Team Italy CSEN ha conquistato uno straordinario titolo di Vice-Campione del Mondo nella categoria “Cheer Dance Senior”, salendo sul secondo gradino del podio mondiale in una competizione che ha riunito le migliori squadre internazionali.

Un risultato di altissimo livello che testimonia l’eccellente preparazione tecnica, la precisione coreografica e la grande espressività dimostrate dal Team Italy CSEN, capace di competere ai massimi livelli e di rappresentare l’Italia con professionalità, determinazione e spirito di squadra.

Fondamentale il lavoro svolto nel tempo dalla coach Cinzia Imbergamo, il cui percorso di crescita sportiva ha permesso a sette atlete della Polisportiva Bonagia di superare brillantemente le selezioni e di entrare a far parte della squadra nazionale. Le atlete Maria Adelfio, Antonia Maria Di Marco, Bianca Falzone, Elena Gangi, Greta Mistretta, Giada Pampalone e Arianna Piazza hanno contribuito in maniera determinante al successo del Team Italy CSEN, conquistando insieme alle compagne una prestigiosa medaglia mondiale.

“Un sentito ringraziamento va anche all’Ente di Promozione Sportiva CSEN, riconosciuto dal CONI, nella persona del Presidente Nazionale CSEN Cheerleading, Riccardo Cavalieri, per il supporto fornito sia durante la fase di preparazione agonistica sia per l’eccellente organizzazione della trasferta in Giappone. Un grazie speciale anche alla delegazione dei genitori, che da Palermo ha raggiunto Takasaki per sostenere l’intero Team Italy CSEN, le proprie figlie e il gruppo SevenSouls, dimostrando ancora una volta quanto il sostegno umano sia parte integrante dei successi sportivi” ha affermato Luciano Amico, Presidente A.S.D. Polisportiva Bonagia che ha aggiunto – La medaglia d’Argento conquistata a Takasaki rappresenta un traguardo di straordinario valore per la storica Polisportiva Bonagia, recentemente premiata dal CONI Nazionale con la Medaglia d’Argento al Merito Sportivo, e per l’intero movimento del Cheerdance e del Cheerleading italiano. Un risultato che conferma l’efficacia del lavoro svolto sul territorio e le grandi potenzialità delle realtà sportive locali nel panorama internazionale”, ha concluso il Presidente A.S.D. Polisportiva Bonagia.