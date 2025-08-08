Energia e benessere: 5 accorgimenti che fanno la differenza a fine estate

Ormai “l’estate sta finendo”, come cantano i Righeira in una celebre canzone, ma non è ancora un ricordo lontano nel momento in cui scriviamo.

Il periodo che accompagna verso l’autunno si caratterizza per un passo di marcia decisamente slow, e dunque lento, ed è facile sentirsi con meno energie, specialmente per chi si trova a ripartire dopo una fase di fermo.

Una buona notizia c’è. È possibile riscoprire un buon equilibrio senza stravolgere le proprie abitudini, attraverso alcuni piccoli gesti da integrare nella propria routine. Vediamone alcuni.

Integrare? Sì, ma con consapevolezza

Un aiuto valido per fare il pieno di energia è quello che deriva dall’assumere integratori di vitamine in grado di supplire alla carenza di sali minerali e vitamine.

Parliamo di prodotti che non si sostituiscono ai nutrienti presenti negli alimenti, ma che fungono da supporto: andrebbero perciò integrati nella dieta, non utilizzati per semplificare le proprie abitudini, magari diminuendo il consumo di frutta e verdura, cosa assolutamente da evitare.

Oltre che per fare il pieno di energia possono essere utili in molteplici situazioni: in periodi di stress così come per implementare le proprie performance durante l’attività fisica.

L’importante è leggere con attenzione le indicazioni riportate sulla confezione in merito alle modalità di assunzione, alla composizione (così da scegliere quella più in linea con i propri bisogni) e a eventuali casi in cui è bene non procedere. Ad esempio, alcune formulazioni non sono adatte alle donne in gravidanza o durante l’allattamento.

Nel dubbio e per maggiori informazioni consigliamo di non esitare a confrontarsi con un medico o un farmacista, cosa che è possibile fare anche presso le migliori farmacie online grazie a un servizio di assistenza qualificato.

Un bicchiere d’acqua in più al giorno

Nell’ultima parte dell’estate le temperature sono generalmente più miti ed è facile cadere nella tentazione di bere meno. Cosa assolutamente da evitare dal momento che mantenere il corpo perfettamente idratato appare essenziale. Ciò vale anche a livello cognitivo, nell’ottica di mantenere un mindset lucido e attivo.

La dose minima raccomandata dagli esperti è di 1,5 litri al giorno. Nulla vieta di aggiungere degli integratori di vitamine da sciogliere all’interno dell’acqua, così da avere una sferzata di energia ulteriore. Una pratica valida specialmente nei periodi di stress o di stanchezza nonché quando si pratica un’attività fisica con sforzo prolungato.

Il sole, energetico per natura

Non è forse il sole energia allo stato puro? L’ultimo periodo dell’estate rappresenta il momento ideale per approfittare della possibilità di trascorrere dei momenti piacevoli all’aria aperta, facendo il pieno di luce naturale e Vitamina D, elementi entrambi più carenti durante l’inverno.

Una coccola al giorno

Il periodo di fine estate è l’ideale per concedersi una coccola in più che non deve essere per forza all’insegna del lusso. Vuol dire, del resto, assicurarsi del tempo per se stessi, cosa che può dirsi più difficile a farsi di quanto non si possa pensare.

Quante volte, infatti, ci sentiamo in colpa a fare qualcosa per noi stessi, percependolo (erroneamente) come un momento di mancata produttività? All’opposto c’è un altro rischio da evitare: trascorrere troppo tempo sul divano, magari assumendo una postura scorretta.

Ecco alcune idee per concedersi una coccola al giorno, approfittando di questo piacevolissimo momento dell’anno:

prepararsi una merenda o un pasto sfizioso, sperimentando qualcosa di diverso;

concedersi un riposino in più, magari al pomeriggio;

sentire quell’amico di cui si percepisce la mancanza ma che non si ha mai il tempo di contattare;

pensare a un nuovo hobby da coltivare;

fare una passeggiata all’aria aperta oppure visitando angoli inaspettati della propria città;

concedersi una coccola beauty, come un massaggio, una maschera viso, una pedicure;

consumare una tisana. Ce ne sono anche buonissime a freddo e sono davvero rigeneranti.

Una dieta secondo stagione

L’ultima dritta che ci sentiamo di darvi per fare il pieno di energia e coltivare il proprio benessere a 360° a fine estate è quella di prestare particolare attenzione alla dieta in vista del prossimo cambio stagione.

Il periodo tra agosto e settembre è foriero di sorprese ed è ricchissimo di alimenti di stagione, dal momento che ci sono sempre quelli tipici estivi, ma iniziano a comparire alcuni ingredienti che ritroveremo abbondantemente in autunno, come zucca e mele.

Ma non si tratta soltanto di frutta e verdura: anche i prodotti ittici seguono le stagioni. Se siete amanti del pesce, il consiglio è di confrontarvi con una pescheria di fiducia presente nel vostro territorio così da fare il pieno di energia a livello proteico.