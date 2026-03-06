Campionati nazionali CSEN di Cheerdance: trionfo per l’ASD Polisportiva Bonagia

di Redazione

Campionati nazionali CSEN di Cheerdance: trionfo per l’ASD Polisportiva Bonagia

venerdì 06 Marzo 2026 - 19:02

Grande successo per l’ASD Polisportiva Bonagia ai campionati nazionali CSEN di Cheerdance, che si sono svolti a Cervia il 28 febbraio e 1 marzo 2026. Le squadre, guidate dalla coach Cinzia Imbergamo, hanno conquistato un risultato straordinario: ben 30 podi su 34 routine presentate in gara. Un gruppo ampio e variegato che ha gareggiato nelle categorie Cheerdance Pom, Cheer Jazz e Urban Cheer, dimostrando grande preparazione tecnica, energia e spirito di squadra.

Le esibizioni hanno convinto giurie e pubblico, portando sul podio la maggior parte delle coreografie presentate e confermando il valore del lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva.
Un risultato che premia l’impegno degli atleti e la professionalità della coach Cinzia Imbergamo, da anni punto di riferimento per il cheerdance a Palermo e in Sicilia.

Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi – commenta la coach – perché dietro ogni esibizione ci sono mesi di allenamenti, sacrifici e tanta passione. Questo risultato è il frutto di un grande lavoro di squadra”.

Le nostre Souls sono state a Cervia per partecipare al Campionati Nazionali C.S.E.N. di Cheerdance e su 34 routine (esercizi) presentati ben 30 hanno ottenuto il podio e di questi 30 ben 15 si sono laureate Campioni Nazionali, 10 Vice-Campionesse Nazionali e 5 al terzo posto.
La squadra master è composta da 5 genitori over 40 anni che si sono messi in gioco per sé stessi ma principalmente per la felicità delle loro figlie ottenendo anch’essi il titolo nazionale classificandosi al primo posto e ricordarsi che la gloriosa Polisportiva Bonagia (53 anni di attività sportiva ininterrotta) ha ricevuto l’onorificenza della “Stella D’Argento al merito sportivo – CONI“, ha affermato Luciano AmicoPresidente A.S.D. Polisportiva Bonagia.

Dopo il successo ai campionati nazionali, lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni internazionali. Il nuovo obiettivo della Polisportiva Bonagia è infatti la partecipazione ai Campionati Europei che si terranno nei prossimi mesi in Croazia, dove gli atleti avranno l’opportunità di confrontarsi con squadre provenienti da tutta Europa.

