Sacrificio d'amore, le anticipazioni del 29 dicembre 2017

Venerdì 29 dicembre alle 21.15 su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata della fiction “Sacrificio d’amore”. Ecco cosa dicono le anticipazioni.

Tommaso (Rocco Giusti) dopo la scoperta che è stata proprio sua zia la Signorina Maffei (Sara D’Amario) ad avvelenare Maddalena (Desiree Noferini) prepara un infuso per cercare di salvarle la vita e rimane al suo capezzale.

Leopoldo (Paolo Malco) vuole rovinare la reputazione di Annibale Lucchesi (Luca Biagini) e decide così di scavare nel suo passato.

Corrado (Giorgio Lupano) si reca alla motorizzazione per scoprire a chi appartiene la moto sulla quale è salita sua moglie Silvia (Francesca Valtorta), il proprietario è il Dottor Lucchesi (Luca Bastianello).

Per Brando (Francesco Arca) ci potrebbe essere una speranza di salvezza ma il cavatore dovrebbe recarsi in una clinica a Des Alpes e le cure sono molto costose. Silvia determinata a salvargli la vita non demorde e cerca i soldi necessari per pagare le cure.

Corrado che ha seguito le mosse della moglie l’affronta duramente accusandola di essere l’amante di Lucchesi.

Le condizioni di Brando peggiorano, la vita del cavatore è appesa a un filo.

28 dicembre 2017

