Risultati e aggiornamenti in diretta Serie B, i risultati della ventunesima giornata. Palermo e Frosinone dettano il passo

Prima di andare in letargo per la classica sosta invernale, la Serie B scende in campo per la ventunesima giornata, l’ultima del girone d’andata. Nell’anticipo del mercoledì, 0-0 tra Parma e Spezia, con i ducali che hanno difeso con i denti il pareggio dopo l’espulsione, per doppia ammonizione, del capitano Alessandro Lucarelli.

Il Palermo capolista punta a chiudere in bellezza il 2017, in attesa di sviluppi sul fronte societario, nella sfida interna contro l’ex Colantuono. Il Frosinone, invece, dopo aver accorciato nell’ultimo turno spera in un ulteriore passo falso dei rosanero, per agganciare la vetta in caso di successo sul campo del Foggia.

I risultati di giornata

Parma-Spezia 0 – 0 FINALE

Avellino-Ternana 2 – 0 Marcatori: 25′ p.t. Asencio (A), 9′ s.t. Bidaoui (A).

Brescia-Ascoli 0 – 1 Marcatori: 25′ p.t. Buzzegoli (A).

Carpi-Bari 0 – 0

Cremonese-Cesena 1 – 0 Marcatori: 32′ s.t. Paulinho (CR).

Foggia-Frosinone 1 – 2 Marcatori: 40′ p.t. Beretta (FO), 18′ e 31′ s.t. Ciofani (FR).

Palermo-Salernitana 2 – 0 Marcatori: 30′ p.t. Chochev (P), 34′ s.t. Monachello (P).

Perugia-Empoli 2 – 4 Marcatori: 9′ e 36′ p.t. Donnarumma (E), 18′ p.t. e 13′ s.t. Di Carmine (P), 22′ p.t. e 11′ s.t. Caputo (E).

Pescara-Venezia 0 – 0

Pro Vercelli-Cittadella 0 – 2 Marcatori: 2′ p.t. Chiaretti (C), 10′ s.t. Iori (C).

Virtus Entella-Novara 2 – 1 Marcatori: 12′ p.t. Dickmann (N), 17′ s.t. De Luca (VE), 35′ s.t. La Mantia (VE).

Classifica

Palermo 39

Frosinone 37

Empoli 34

Bari 34

Parma 33

Cittadella 33

Spezia 31

Cremonese 31

Venezia 29

Carpi 29

Salernitana 26

Pescara 26

Novara 25

Avellino 25

Cesena 23

Foggia 23

Brescia 23

Virtus Entella 22

Ternana 21

Ascoli 20

Pro Vercelli 18

28 dicembre 2017

