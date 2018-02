Un ottimo Genoa si impone per 2 a 0, in casa, contro un Inter davvero brutta e senz’anima. I genoani sono più brillanti fin dai primi minuti di gioco con Pandev che crea un’occasione da gol. L’Inter prova a guadagnare terreno ma non si rende mai pericolosa eccetto che con un tiro di Candreva respinto da Perin. I padroni di casa vanno in vantaggio nel finale con una fortunosa autorete.

Il secondo tempo inizia con un black out dell’Inter che consente a Pandev di siglare il ‘solito’ gol dell’ex. L’Inter le prova tutte ma non riesce a sfondare. Ottimo l’intervento difensivo di Zukanovic su tiro di Eder: in tuffo salva sulla linea. Nei minuti finali il Genoa resiste con Perin che dà sicurezza al reparto arretrato sventando ogni tentativo genoano.

Con questo successo il Genoa si stacca dalla zona retrocessione (30 punti in classifica e 12esimo posto) mentre per l’Inter arriva una nuova sconfitta e soprattutto, in alcuni frangenti di gioco, perde la fiducia nei propri mezzi. I nerazzurri restano fermi a quota 48, a 2 lunghezze dalla Roma.