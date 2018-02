Fissata la data per il recupero del match rinviato domenica a causa della neve abbattutasi su Torino domenica

Partita Juventus Atalanta

La notizia attendeva solo di essere confermata, adesso è arrivata anche l’ufficialità. Juventus-Atalanta, rinviata domenica a causa dell’incessante nevicata abbattutasi sull’Allianz Stadium di Torino, verrà recuperata mercoledì 14 marzo alle 18.

La scelta d’orario è stata resa obbligata dalla concomitanza con la sfida tra Roma e Shakhtar Donetsk, match di ritorno degli ottavi di Champions League, in programma lo stesso giorno alle 20:45. Un ulteriore impegno infrasettimanale per i bianconeri, dunque, oltre alla sfida di domani in Coppa Italia con gli orobici e al ritorno di Champions con il Tottenham.