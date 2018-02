L'ondata di maltempo continua a condizionare la programmazione dei campionati in Italia

L’ondata di gelo abbattutasi sull’Italia negli ultimi giorni non dà pace alla programmazione dei campionati. Dopo i rinvii del weekend, su tutti quello di Juventus-Atalanta, anche il turno di Serie B sarà fortemente condizionato da Burian. Era di ieri, infatti, la notizia del rinvio di Pescara-Carpi, cui si sono aggiunte oggi altre tre partite.

Non si disputeranno, infatti, Bari-Spezia, Perugia-Brescia e Cesena-Pro Vercelli. Così, stasera andranno in scena solo sei delle dieci gare originariamente in programma, dopo l’anticipo di ieri, che ha visto il Parma imporsi sul campo della Salernitana. Una sconfitta che ha fatto molto riflettere il tecnico dei campani Colantuono, che valuta le dimissioni.