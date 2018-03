Il Rosatellum introduce un nuovo sistema: schede codificate da consegnare al presidente, non più da riporre nell’urna

Codice anti-frode sulla scheda elettorale: una novità introdotta dal Rosatellum, la nuova legge elettorale con la quale si voterà il prossimo 4 marzo. Ognuna delle schede sarà contrassegnata da un codice progressivo alfa-numerico: in questo modo sarà impossibile portare con sé nel seggio una scheda contraffatta o già compilata.

Nuova scheda codificata: come funziona

Il codice alfa-numerico sarà generato in serie e sarà accoppiato alla scheda. La scheda codificata sarà poi assegnata ad ogni cittadino, nel proprio seggio, e così annotata sul registro elettorale. L’elettore, dopo aver votato, non dovrà più riporre la scheda nell’urna ma dovrà consegnarla al presidente di seggio. Sarà cura di quest’ultimo controllare che il numero corrisponda a quello annotato sul registro elettorale. Poi, inserirà la scheda nell’urna: ma solo dopo aver controllato. Se la procedura non sarà effettuata correttamente, il voto risulterà nullo.