"Noi oggi fissiamo un nuovo benchmark per i ministeri, sarà difficile sostituirli con uomini di partito, con uomini di apparato", ha detto il candidato premier grillino

La lista completa dei ministri

“Noi oggi fissiamo un nuovo benchmark per i ministeri, sarà difficile sostituirli con uomini di partito, con uomini di apparato”, continua Di Maio. La lista definitiva prevede anche alcuni deputati, su tutti Alfonso Bonafede, designato come ministro della Giustizia, Elisabetta Trenta alla Difesa (già consigliere politico nella missione “Antica Babilonia” in Iraq) e Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta.

La lista completa prevede: