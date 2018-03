La cantante ne parla con l'amica Alessia Mancini

Bianca Atzei all'Isola

Bianca Atzei piange, si libera, si dispera all’Isola dei Famosi. Il contatto del suo uomo, papà Renato, gli manca da impazzire. E la cantante si confida con l’amica Alessia Mancini che sembra capirla alla perfezione.

“Mi manca il contatto con un uomo, la presenza maschile, per esempio quella mio padre – dice Bianca con occhi semi-lucidi – Sembra che si imbarazzi, non ce la fa ad abbracciarmi, a darmi un bacino. Cerco un uomo che lo rappresenti, cerco un uomo che voglio. Vorrei che fosse più affettuoso, adesso ho l’esigenza di stargli vicino. Cosa che facevo con mia mamma, eravamo sempre attaccate, non ci staccavamo mai. Adesso accetto, ho capito che devo accettare…”.

Alessia non ha difficoltà a capire l’amica.”Cerchi un uomo come lui. Ti capisco, anche mio papà è così”, le dice. Poche parole che fanno stare meglio la cantante.

