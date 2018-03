Collezione gitana quella presentata da Elie Saab alla Paris Fashion Week 2018

Il quinto giorno della Paris Fashion Week 2018 porta con sé grandi nomi della moda. Tra questi si è distinto lo stile inconfondibile di Elie Saab che ha portato in passerella un tripudio di modelli dedicati a una donna eclettica e sensuale ma anche libera e rock. Ben sessantaquattro le proposte dello stilista libanese per una collezione autunno/inverno 2018/19 all’insegna del mix di suggestioni.

La sfilata di Elie Saab alla Paris Fashion Week 2018

E’ il nero il colore che Elie Saab ha assolutamente prediletto per questa collezione. Total black declinato con accostamenti di stoffe leggere come tullé e georgette a pizzi, frange e pellicce e a tessuti caldi come il velluto. Ma al colore basico si aggiungono anche motivi floreali micro o 3D su abiti fluttuanti che denotano fin da subito il carattere gipsy, gitano della collezione. Il mood è completato da cinturoni e lunghezze fino alle caviglie.

La palette di colori di Elie Saab si completa con nuances tenui come cipria e ceruleo e colori più caldi come il borgogna e il verde smeraldo. A queste si aggiunge poi un grande classico come il black&white interpretato da Elie Saab accostando accessori a contrasto per un look rock e strong.

Credit foto: Yannis Vlamos / Indigital.tv.